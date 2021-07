DIRECT - Euro de football : suivez la finale Italie - Angleterre (21h)

La "Nazionale" contre les "Three Lions". L'Italie affronte l'Angleterre ce dimanche (21h) à Londres en finale de l'Euro de football. Une affiche de rêve entre deux monstres sacrés du football mais qui n'avaient pas brillé depuis un certain temps, voire très longtemps, dans une compétition internationale.

Un stade mythique acquis aux Anglais

55 ans après leur dernier trophée obtenu lors de la Coupe du monde en 1966, les Anglais, qui se sont qualifiés en battant, à domicile, le valeureux Danemark (2-1, après prolongation), vont à nouveau bénéficier d'un stade acquis à leur cause. Plus de 60.000 spectateurs enflammés sont attendus à Wembley, probablement "la plus grande foule rassemblée pour un événement sportif depuis plus de 15 mois au Royaume-Uni", a commenté le gouvernement britannique.

L'Italie "pas effrayée" par Wembley

Jouer la finale de l'Euro contre l'Angleterre dans son antre de Wembley "n'effraie pas" l'Italie, a cependant assuré vendredi son défenseur Leonardo Bonucci. "On va jouer chez eux, mais cela ne nous effraie pas", a déclaré "Leo", 34 ans, dernier rescapé, avec son compère de la défense Giorgio Chiellini, de la finale de l'Euro-2012 perdue contre l'Espagne (0-4). "Ce qui va se passer pendant le match, ce sera le meilleur spectacle pour le football européen et mondial, de la part de l'Angleterre, de l'Italie et du corps arbitral", a prédit l'expérimenté défenseur de la Juventus, lors d'une conférence de presse en ligne depuis Florence, où se sont préparés les Azzurri.

