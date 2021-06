DIRECT - Euro de football : suivez Portugal - France (21h)

L'équipe de France a dû souffler lundi soir après les victoires de la Belgique et du Danemark, qui lui ont assuré d'office sa qualification en huitièmes de finale de l'Euro. Et ce, avant même d'affronter le Portugal ce mercredi (21h) à Budapest pour le troisième et dernier match de la phase de poules. Malgré l'assurance de passer au prochain tour, les Bleus ont un double objectif ce mercredi : l'envie de conserver la première place du groupe et la volonté de chasser les doutes nés de la dernière rencontre face à la Hongrie (1-1).

Ces derniers jours n'ont pas été simples pour le groupe mené par Didier Deschamps : forfait définitif d'Ousmane Dembélé, inefficacité de Karim Benzema et gestion de Benjamin Pavard. Il va falloir que les Bleus trouvent de quoi se ressaisir à l'heure d'affronter le Portugal, tenant du titre et leur bourreau de la finale de l'Euro 2016. Mais la Seleçao n'a toujours pas décroché son billet pour les huitièmes et a souffert après sa défaite (4-2) contre l'Allemagne. La défense française voudra prolonger une anomalie statistique : Cristiano Ronaldo (107 buts en sélection) n'a jamais marqué contre les Bleus, en six rencontres.

L'équipe de France pourra compter ce mercredi sur la présence de plus de 7.500 supporters tricolores dans les tribunes de la Puskas Arena de Budapest.

