DIRECT : FC Metz / Dijon (0-0), 10e journée de Ligue 1

Suivez, dés 20h, en direct la rencontre de la 10e journée de Ligue 1 entre le FC Metz et Dijon FCO, au Stade Saint-Symphorien.

0' : C'est parti à St Symphorien !

Les supporters du @FCMetz passent un message clair aux joueurs #FCMDFCOpic.twitter.com/s7tqOgxVDG — Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) October 21, 2017

Voici la composition d'équipe de Dijon : Reynet – Rosier, Djilobodji, Varrault (C), Haddadi – Amalfitano, Marié, Xeka, Kwon, Sliti – Jeannot

Surprise dans la composition d'équipe de Philippe Hinschberger ! L’entraîneur messin aligne une équipe en 4-4-2 avec Rivière et Roux en pointe. Il avait débuté la saison avec son immuable 4-2-3-1, avant de passer en 4-3-3 à St Etienne.

🏟 H-3 Après quasiment 1 mois sans matches à domicile, Saint-Symphorien a sorti son plus beau tapis pour accueillir #FCMDFCO 👌 pic.twitter.com/G4YnQ42ACT — FC Metz ☨ (@FCMetz) October 21, 2017

C'est donc un rendez-vous crucial pour l'avenir du club à la Croix de Lorraine et pour celui de son entraîneur. Le FC Metz devra trouver les ressources pour inverser une tendance très négative. Il n'a pas non plus été épargné par les coups du sort depuis le début du championnat : la grave blessure au genou de Mathieu Udol à St Etienne, le penalty annulé à Nantes, la sévère expulsion d'Assou-Ekoto contre le PSG... Des (més)aventures résumées en musique par Thomas Jeangeorge :

Vous suivez cette rencontre en direct à la radio, avec les commentaires de Thomas Jeangeorge

Voici le classement et le programme complet de cette 10e journée de Ligue 1 :

C'est une rencontre capitale pour les deux équipes. Dijon est 19e (6 points) et le FC Metz est dernier (3 points). Elle revêt une importance toute particulière pour les Grenats, battus huit fois sur neuf cette saison. C'est en effet la dernière chance pour Philippe Hinschberger de sauver son poste d'entraîneur, après l'ultimatum de deux matchs fixé par le président Bernard Serin. Le coach messin a déjà grillé un joker après la défaite concédée à St Etienne lors de la dernière journée (3-1).

Bienvenue sur France Bleu Lorraine et francebleu.fr pour vivre en direct et et en intégralité le match opposant le FC Metz au Dijon FCO. La rencontre se dispute au Stade Saint-Symphorien, et compte pour la 10e journée de Ligue 1.