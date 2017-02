EN DIRECT - Europa League : Suivez le match entre Manchester United et l'AS Saint-Étienne

L'AS-Saint-Étienne affronte dès 21 heures Manchester United dans le mythique stade d'Old Trafford, en 16e de finale aller de l'Europa League. Suivez minute par minute cette rencontre de prestige !

Pour la deuxième année consécutive, l'AS Saint-Étienne dispute les 1/16e de finale de la Ligue Europa. Après avoir été sorti douloureusement la saison passée par le FC Bâle, les Verts sont cette fois-ci opposés à Manchester United ce jeudi 16 février.

C'est un match pour écrire une nouvelle page de la glorieuse histoire stéphanoise du football. Face au club le plus riche du monde et qui compte certains des meilleurs joueurs comme Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic ou encore Wayne Rooney, Saint-Étienne n'est clairement pas favori. Mais une fois encore, les Verts vont pouvoir compter sur les supporters. Ils sont plus de 3000 depuis le début de l'après-midi sur place à mettre l'ambiance. Et ils vont faire vibrer Old Trafford.

📻 ↓↑ Écoutez et suivez le match Manchester - ASSE ici ↓ Ou ici ↑