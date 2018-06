Pour son deuxième match de la coupe du Monde 2018, la France affronte le Pérou ce jeudi à Ekaterinbourg. Une rencontre que ne veulent surtout pas manquer le personnel et les clients du restaurant péruvien De Lima, quartier des Hauts-Pavés à Nantes.

Nantes, France

Le restaurant péruvien de la rue des Hauts-Pavés à Nantes a coché depuis longtemps la date du match entre la France et le Pérou

A quarante minutes du coup d'envoi, l'ambiance monte devant le restaurant

Nantes. Quartier des Hauts Pavés. Les supporters péruviens sont installés à la terrasse du restaurant De Lima. #FRAPER@bleuloireoceanpic.twitter.com/iATQABWTzW — Grégory Jullian (@gregory_jullian) June 21, 2018

C'est parti, le coup d'envoi vient d'être donné !

C'est parti pour #FRAPER au restaurant De Lima à Nantes. pic.twitter.com/5IBNpC4Amu — Grégory Jullian (@gregory_jullian) June 21, 2018

Un quart d'heure de jeu, et ça chauffe devant le but du Pérou, avec des occasions signées Varane et Griezmann.

Les supporters péruviens mettent l'ambiance devant le restaurant le De Lima à Nantes. #FRAPERpic.twitter.com/VR3nJcfN7O — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) June 21, 2018

BUUUUUUTTTTTTTT ! La France ouvre le score à la 34ème minute. But de Mbappé. France 1 Pérou 0

C'est la mi-temps à Ekaterinbourg, la France mène 1 à 0 devant le Pérou, mais ça n'attaque pas l'enthousiasme des supportrices péruviennes

C'est reparti en Russie... et au restaurant De Lima. Ils sont une centaine tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement. Pour se désaltérer : Bière ou Pisco sour le cocktail péruvien.

Des spectateurs très concentrés ! © Radio France - Grégory Jullian

Le poteau sauve Lloris et la France sur un tir de Aquino ! Toujours 1-0 pour la France

Belle communion entre supporters français et péruviens au restaurant De Lima à Nantes. #FRAPERpic.twitter.com/mYoSbgRJ3p — Grégory Jullian (@gregory_jullian) June 21, 2018

C'est fini ! la France bat le Pérou 1 à 0. Les Bleus sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Les Péruviens sont éliminés !