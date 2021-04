DIRECT - Coupe de France de football : vivez le match Canet - Montpellier

Canet-en-Roussillon est en quart-de-finale de la coupe de France et défie le voisin montpelliérain. Vivez le match dès 20 heures sur France Bleu Roussillon.

Quentin Martin et les Canétois défient Montpellier pour une place en demi-finale de la coupe de France

Un quart de finale de coupe de France, c'est déjà historique pour le club de Canet et pour le football dans les Pyrénées-Orientales. Les Canétois vont-ils poursuivre leur rêve en éliminant une équipe de Ligue 1 ?

Montpellier est huitième de Ligue 1 et ne s'est plus qualifié pour les demi-finales de la coupe de France depuis 1997. Vivez l'événement avec France Bleu Roussillon dès 20h. Coup d'envoi du match à 21h avec les commentaires de Cyrille Manière et Mathieu Barbier.

Le direct