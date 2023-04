DIRECT : l'AS Saint-Étienne reçoit le FC Metz, suivez la 32e journée de Ligue 2

Le FC Metz n'est qu'à un point de la deuxième place de la Ligue 2, synonyme de montée en Ligue 1. Ils sont sur une série de 18 matchs sans défaite. Peut-être la meilleure équipe du championnat cette saison.

En face les Stéphanois ont enchaîné dix rencontres sans échec et veulent rester sur cette lancée et finir le plus haut au classement en fin de saison. Les Verts vont pouvoir compter sur le soutien de plus de 30000 personnes (record de la saison, tous stades confondus)

Une affluence record pour un jour de fête puisque ce samedi après-midi le Peuple Vert célèbre les 10 ans de la Coupe de la Ligue, la seule remportée par le club.

Écoutez le match entre l'ASSE et le FC Metz

Commentaires : Julien Froment, Olivier Roché

Les résultats de la 32e journée de Ligue 2

Le classement de la Ligue 2

