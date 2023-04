L'AS Saint-Étienne s'impose à Grenoble et monte dans la première partie du classement de Ligue 2

Le film du match

L'ASSE est bousculée par l'équipe grenobloise dans le premier quart d'heure de cette rencontre comptant pour la 31e journée de Ligue 2. Mais les Verts se retrouvent très vite dominateurs. Ce sont eux qui vont se procurer les premiers corners, ce sont eux qui vont se procurer les occasions les plus dangereuses.

ⓘ Publicité

Mais comme lors du match contre Niort, à domicile, deux semaines auparavant, l'ASSE tente beaucoup mais ne marque pas. Il y aura dix tentatives stéphanoises avec une seule de cadrée. Un manque de justesse dans le dernier geste encore un peu trop présent notamment pour Krasso, Wadji ou même Cafaro (auteur d'une reprise sublime qui frôle le poteau).

La première période s'achève sur un score nul et vierge et donne plein d'espoir de voir au moins d'un but stéphanois en second acte.

Ce sera le cas juste après la reprise. Servi par Pétrot, Niels Nkounkou perfore la défense grenobloise, double contact pour se mettre en position de frappe, et le ballon puissant part sous la barre des cages du GF38 (0-1, 47').

L'ASSE "étouffe" offensivement cette équipe grenobloise pendant de longues minutes. La défense stéphanoise est très solide et ne laisse rien passer.

Les Verts règlent la mire également dans cette deuxième période, la majorité de leurs frappes sont cadrées. Et cette domination paye à nouveau avec une belle inspiration du capitaine stéphanois. Jean-Philippe récupère le ballon à 25m et lobe de façon magistrale le portier grenoblois trop avancé (79' 0-2).

Écouter GF38 / ASSE lundi dès 20h45 sur France Bleu

Commentaires : Olivier Roché et Julien Froment.

loading

Les résultats de la 31e journée de Ligue 2

loading

Le classement de la Ligue 2

loading