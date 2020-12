DIRECT: l'OM va-t-il poursuivre sa folle série de victoires?

C'est avec la confiance de 6 succès de suite en L1, et une invincibilité de plus d'un an en déplacement, que l'OM (4e) se présente à Rennes (8e), ce mercredi (15e journée). L'occasion de confirmer cette bonne passe, à quelques jours de la trêve. A vivre dès 21H00 sur France Bleu Provence.