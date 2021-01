DIRECT - L1 : Lens enchaîne contre Nice à Bollaert après la victoire à Marseille

Le Racing Club de Lens s'était incliné à Nice pour son retour dans l'élite au mois d'août (2-1), et un certain esprit de revanche devrait se retrouver dans le cœur des Lensois à partir de 17 heures à Bollaert. Toujours privé de Loïc Badé et de Corentin Jean sur blessures, Franck Haise sait qu'il peut profiter de remplaçants motivés et décisifs pour les remplacer.

De son côté, l'OGC Nice ne compte qu'une victoire sur les 14 derniers matchs (contre Nîmes, le 16 décembre). Une série difficile pour les Aiglons, que les Lensois pourraient repousser à 11 points en cas de victoire (Lens compte 31 points, Nice 23 avant le match).