DIRECT - L1 : A Lens, tous les feux sont au vert avant d'affronter l'AS Saint-Etienne

Le RC Lens arrive en pleine forme, avec un effectif à peine amoindri (Haïdara, Ganago, Machado), et deux bons résultats pour commencer cette année 2022 (qualification en coupe de France contre Lille, puis victoire en championnat contre Rennes). Face aux Lensois, des Stéphanois derniers de Ligue 1 et qui comptent de nombreux absents. Les Lensois partent favoris de cette rencontre, avec un objectif additionnel : un deuxième match consécutif sans encaisser de but.

Rendez-vous à 17 heures sur France Bleu Nord pour suivre cette rencontre en direct et en intégralité, avec les commentaires de Louis de Bergevin.