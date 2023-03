Ligue 1 : Nouvelle déception pour le LOSC dans la course à l'Europe

Après son match nul dans le derby du Nord samedi dernier (1-1) , le LOSC reçoit l'Olympique Lyonnais à la Décathlon-Arena Stade Pierre-Mauroy pour le match d'ouverture de la 27e journée de Ligue 1. Le retour de Paulo Fonseca sur le banc des Dogues s'annoncait compliqué, sans les blessés comme Djalo , Fonte Ismaily ou Diakhité. Un exercice difficile qui se déroulait bien avec un triplé de Jonathan David après 79 minutes de jeu (3-1, buts de David : 46, 60, 79). Les 10 dernières minutes ont tout changé, et le doublé de Lacazette (83, 89e) vient doucher la belle prestation lilloise et faire s'envoler deux points capitaux dans la course à l'Europe. Le LOSC fait du surplace (5 points sur 12) et prend le risque de voir le top 5 de Ligue 1 s'échapper un peu plus à l'issue de la 27e journée de championnat.

Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Nord à 21h00 avec les commentaires de Mathieu Dervaux, avant-match dès 20h30 autour d'Adrien Bray et avec vos avis/réactions au 03.20.55.89.89.

