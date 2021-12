DIRECT - L1 : Face à Troyes, le LOSC peut créer une nouvelle dynamique

Duel de champions de France ce soir entre le LOSC et l'ESTAC, promu et champion de Ligue 2 pour la 17e journée de Ligue 1. Les Lillois sortent d'un match de qualité à Rennes mercredi, et auront à cœur d'enchaîner avant de jouer en coupe d'Europe. Coup d'envoi à 19h00.