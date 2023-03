DIRECT - L1 : Le derby du Nord, entre suprématie régionale et course à l'Europe

Le derby du Nord entre Lensois et Lillois promet une nouvelle fois une rencontre de haut niveau, entre 4e et 6e de Ligue 1. Ce choc de la 26e journée de championnat pourrait être un tournant dans la course à l'Europe pour ces deux équipes aux dynamiques différentes. Les Lensois, éliminés mercredi de la coupe de France , restent sur une victoire en 7 matchs de championnat. Les hommes de Paulo Fonseca, expulsé vendredi dernier et en tribune cet après-midi, surfent sur une bonne vague et redeviennent des candidats sérieux aux places européennes.

Ce match sera à suivre à 17h00 en direct et en intégralité sur France Bleu Nord, avec les commentaires de Sylvain Charley et de son consultant Samuel Goethals (entraîneur US Pays de Cassel ). Avant-match dès 16h00 autour d'Adrien Bray et avec votre avis et vos pronostics au 03.20.55.89.89.

