Le Racing Club de Lens et le LOSC se retrouvent dans un stade Bollaert à guichets fermés cet après-midi (17h00). Un derby qui s'annonce plus équilibré que la saison dernière, avec un LOSC qui tourne au ralenti avant cette 6e journée, et des Lensois qui sont toujours invaincus cette saison.

DIRECT - L1 : Le derby du Nord s'annonce équilibré et disputé entre le RC Lens et le LOSC

Une question de suprématie régionale. Cette rencontre entre Lens et Lille est bien plus qu'une rencontre entre le 5e et le 13e de Ligue 1. Après deux derbys déséquilibrés la saison dernière (7-0 au total pour Lille), le RC Lens semble favori de ce derby si l'on en croit les résultats actuels : 2 victoires et 3 nuls en 5 matchs de championnat. Face à eux, des Lillois qui n'ont pas encore totalement démarré leur saison (5/15 points), mais qui reste sur une belle prestation en ligue des champions face à Wolfsburg (0-0).

Cette rencontre, disputée à guichets fermés, pourrait donc permettre au champion de France de lancer réellement sa saison en cas de victoire, du côté des Sang-et-Or une victoire permettrait de rayer des tablettes une statistique de plus de 15 ans !

Coup d'envoi de cette rencontre à 17 heures, à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Nord.