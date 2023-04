DIRECT - L1 : Le LOSC à Angers face à la lanterne rouge du championnat

Les Lillois, cinquièmes de Ligue 1 et qui restent sur 5 matchs consécutifs sans défaite en Ligue 1 partent favoris de cette rencontre face au SCO d'Angers, comptant pour la 30e journée de Ligue 1. Les Angevins sont lanterne rouge du championnat, et ne comptent que deux victoires depuis le début de saison. Attention tout de même à ne pas se faire piéger pour le LOSC qui veut affirmer ses ambitions européennes, et a une occasion en or pour le faire.

ⓘ Publicité

Dans le même temps, et à partir de 14h00, il est possible également de suivre le Paris - Roubaix féminin en compagnie de Stéphane Barbereau sur la moto France Bleu Nord.

Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Nord avec les commentaires de Bastien Ducrocq au stade Raymond-Kopa d'Angers à partir de 17h00. Après-match jusqu'à 20h au 03.20.55.89.89 autour d'Adrien Bray.

loading

loading