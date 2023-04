DIRECT - L1 : Le LOSC à Auxerre pour éviter un sprint final sous tension

Les joueurs de Paulo Fonseca cherchent à se qualifier pour une coupe d'Europe la saison prochaine, et seront en quête de points au stade de l'Abbé-Deschamps cet après-midi lors de la 32e journée de Ligue 1. Favoris, les Nordistes ont l'habitude de se faire peur et de jouer avec les nerfs de leurs supporters, en gagnant à réaction contre Montpellier (2-1), ou en s'inclinant à Angers (1-0). Face à des Icaunais qui ne comptabilisent qu'une seule défaite sur les 9 derniers matchs, Jonathan David et ses coéquipiers devront se méfier et être réalistes pour conserver leur 5e place.

Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Nord à 17h00 avec les commentaires de Sylvain Charley, avant-match à partir de 16h30 autour d'Adrien Bray et avec vos réactions au 03.20.55.89.89.

