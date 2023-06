DIRECT - L1 : Le LOSC a son destin en main en allant à Troyes

Les calculs sont simples pour les Lillois avant la 38e et dernière journée de Ligue 1 : une victoire et le LOSC se qualifiera pour l'Europa League. Après avoir récupéré la 4e place du championnat le week-end dernier, les Nordistes ont su embellir leur fin de saison avant de se rendre dans l'Aube pour retrouver Adil Rami et ses coéquipiers, déjà condamnés à la Ligue 2. Si les hommes de Paulo Fonseca ne gagnent pas, il faudra espérer un résultat autre qu'une victoire de Monaco (face à Toulouse), et éviter un meilleur résultat des Rennais que des Lillois (Brest - Rennes).

Match à suivre en direct sur France Bleu Nord avec les commentaires de Bastien Ducrocq, avant-match dès 19h00 sur France Bleu Nord autour d'Adrien Bray.

