DIRECT - L1 : Le LOSC à Troyes pour gagner, et s'éviter une fin de saison sans saveur

Le champion de France 2021 vit un championnat 2021-2022 en dent de scie, et ne lorgne qu'avec peu d'espoir une place européenne en fin de saison. Avec 6 points de retard sur la 5e place de l'OGC Nice à quatre journées de la fin de saison (12 points en jeu) et une 10e place au classement, la probabilité est faible d'accrocher l'Europe pour les Lillois.

Pour continuer d'y croire, il faut espérer des résultats favorables sur les autres pelouses de Ligue 1, et surtout l'emporter face à Troyes, 16e et qui veut décrocher le maintien le plus rapidement possible.

