DIRECT - L1 : Le LOSC a une revanche à prendre face au PSG de Christophe Galtier

Le LOSC a intégré le top 5 de Ligue 1 après sa victoire contre Strasbourg le week-end dernier (2-0), mais aura fort à faire ce week-end pour la conserver. Face à eux cet après-midi, le PSG reste sur trois défaites consécutives, l'ancien entraîneur lillois Christophe Galtier est sous pression dans la capitale et l'effectif parisien est affaibli par les absences. D'un autre côté, Paris reste sur un excellent souvenir du match aller et l'écrasante victoire du champion de France en titre (7-1) .

Pour Paulo Fonseca , qui n'a plus que le championnat à jouer sur le rythme d'un match par semaine, accrocher à son tableau de chasse le champion de France en titre serait une excellente nouvelle dans la course à l'Europe et permettrait de solidifier sa position au club.

Match à suivre en direct et en intégralité à 13h00 sur France Bleu Nord avec les commentaires de Sylvain Charley au Parc des Princes, avant-match à 12h30 autour d'Adrien Bray et vos avis au 03.20.55.89.89.

