DIRECT - L1 : Le LOSC doit assumer son statut contre Dijon

Le LOSC se lance dans un marathon de 9 matchs en 4 semaines. Première étape cet après-midi face à Dijon pour la 22e journée de Ligue 1 (17h00). Christophe Galtier pourra compter sur le retour de Renato Sanches pour espérer garder le rythme de l'OL et du PSG en tête de classement.

La venue de Dijon sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy cet après-midi (17h00) a tout d'un match piège. Le LOSC est en forme (3 victoires consécutives) et affronte un mal classé (18e) qui a joué en milieu de semaine (défaite 3-2 contre Lorient), et c'est le début d'une série de 9 matchs en 4 semaines.

En plus de cela, le LOSC voit revenir Renato Sanches pour densifier son milieu de terrain.

Attention donc pour le LOSC a ne pas se faire surprendre et assumer son statut de favori face au DFCO.

Après la victoire de l'OL face à Bordeaux vendredi soir (2-1) et le match du PSG à Lorient (15h00), le LOSC ne doit pas perdre de point pour garder le rythme de ses concurrents directs.