DIRECT - L1 : Le LOSC doit se reprendre contre l'Olympique de Marseille

Lille est à la course pour le titre de champion de France de Ligue 1, avec deux points d'avance sur le PSG, trois sur Lyon et quatre sur Monaco après 27 journées. Christophe Galtier "préfère être chassé que chasseur" dans cette course au titre, mais va devoir retrouver le goût de la victoire. Sur les 5 derniers matchs, le LOSC n'a gagné qu'une fois (contre Lorient) et s'est fait éliminé d'Europa League.

Le LOSC va donc devoir faire mieux ce soir (21h00) face à l'Olympique de Marseille, qui vient de changer de président et retrouvera bientôt un nouvel entraîneur en la personne de Jorge Sampaoli.