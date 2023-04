DIRECT - L1 : Le LOSC doit se reprendre face à Montpellier

Les joueurs du LOSC auront à cœur de se racheter après une défaite difficile à digérer à Angers samedi dernier (1-0) face à la lanterne rouge du championnat. Pour cela, Paulo Fonseca pourra compter sur un effectif qui s'étoffe avec le retour notable du Brésilien Ismaily cet après-midi à Villeneuve d'Ascq. Face aux Lillois, le Montpellier Hérault de Michel Der Zakarian en forme (5 victoires, 2 nuls en 8 matchs) qui se rapproche du maintien en Ligue 1.

ⓘ Publicité

Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Nord à 13h00 avec Mathieu Dervaux et Stéphane Pauwels en direct de la Décathlon Arena Stade Pierre Mauroy. Avant-match à suivre dès 12h30 autour d'Adrien Bray et avec les supporters lillois au 03.20.55.89.89.

loading

loading

loading