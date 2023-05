DIRECT - L1 : Le LOSC en mission sur la pelouse de Reims

Le sprint final bat son plein, pour la Ligue des Champions comme dans la course à l’Europe ou la lutte pour le maintien. Les Lillois ; qui se sont fixés comme objectif de début de saison de se qualifier pour une compétition européenne ; sont en passe d’y parvenir par leur présence dans le top 5 depuis plusieurs semaines et l’irrégularité de leurs adversaires que sont le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais. Mieux, les deux lourdes défaites que vient de subir l’AS Monaco ( 4-0 à Lens , 3-0 contre Montpellier ) et leur calendrier difficile (Lille, Lyon, Rennes puis Toulouse) redonnent espoir aux Lillois pour récupérer le ticket français pour l’Europe League.

Pour cela, les Nordistes devront commencer par battre le Stade de Reims, qui reste sur trois défaites mais qui souhaite terminer dans la première partie de tableau (11e actuellement).

Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Nord à 19h00 avec les commentaires de François Launay, avant-match à 18h30 autour d’Adrien Bray.

