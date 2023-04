DIRECT - L1 : Le LOSC et Jonathan David peuvent frapper fort contre Lorient

Le LOSC n’a perdu qu’un match de championnat depuis 2 mois et reste sur 4 matchs sans défaite. La réception de Lorient à la Décathlon Arena Stade Pierre-Mauroy pourrait permettre de conforter la position des Lillois au classement et d’écarter un concurrent direct avant le déplacement samedi chez la lanterne rouge de Ligue 1, Angers.

Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Nord avec les commentaires de Sylvain Charley et Mehdi Izeghouine (entraîneur Wasquehal Football , N2) à 13h00. Avant-match dès 12h30 autour d’Adrien Bray et avec vous, supporters lillois au 03.20.55.89.89.

