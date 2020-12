DIRECT - L1 : Le LOSC leader de Ligue 1 en cas de victoire contre Bordeaux

Le LOSC retrouvera la coupe d'Europe en février (18 et 25) pour les 16e de finale d'Europa League. Le calendrier reste toujours aussi chargé en fin d'année avec des matchs tous les trois jours en championnat. Avant d'aller à Dijon (20e) mercredi, Lille reçoit les Girondins de Bordeaux d'Hatem Ben Arfa.

Pour affronter cette équipe, Christophe Galtier devra se passer de Renato Sanches et Jérémy Pied (blessés), et de Domagoj Bradaric (suspendu). Match à 17 heures, commenté par Sylvain Charley et Grégory Tafforeau sur France Bleu Nord.