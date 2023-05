DIRECT - L1 : Le LOSC reçoit le FC Nantes pour se propulser vers l'Europe

La course à l'Europe bat son plein à tous les niveaux, et le LOSC est toujours à la lutte avec Monaco et Rennes pour deux tickets européens. Pendant que leur deux adversaires s'affrontent, les Lillois reçoivent le FC Nantes qui lutte pour le maintien. Coup d'envoi 21h00

Les jeux Jonathan (Bamba et David) font partis des hommes les plus décisifs du LOSC cette saison. Le LOSC joue son avenir lors des deux derniers matchs de la saison. S'il veut être européen, il devra garder le point d'avance qu'il a sur le Stade Rennais ou en prendre 2 de plus que l'AS Monaco (65 pour l'ASM, 63 pour le LOSC) que les Lillois dominent à la différence de buts. Pour réussir cet objectif européen fixé en début de saison, il faudra avant de se rendre à Troyes, dominer le FC Nantes qui lutte de son côté pour son maintien en Ligue 1 (17e). Match à suivre en direct sur France Bleu Nord avec les commentaires de Bastien Ducrocq, en duplex avec Lens - Ajaccio Nantes et les 8 autres résultats en fil rouge à 21h00, avant-match dès 19h00 sur France Bleu Nord.