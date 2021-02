DIRECT - L1 : Le LOSC reçoit Strasbourg, pour garder la place de leader

Les Lillois ont dit au revoir à la Ligue Europa jeudi soir, et vont désormais se consacrer au championnat. Leader de Ligue 1, le LOSC reçoit Strasbourg cet après-midi (17h05) pour la 27e journée de championnat. Un seul objectif : prendre trois points et garder la première place.

Le LOSC n'a plus de coupe d'Europe à jouer, et peut se concentrer sur la Ligue 1

Le LOSC a montré un meilleur visage jeudi soir qu'au match aller contre l'Ajax Amsterdam, en 1/16e de finale d'Europa League. Cela n'a pourtant pas suffit pour se qualifier et les Lillois n'ont plus que la Ligue 1 et la coupe de France à jouer. Peut-être un mal pour un bien pour les Nordistes, qui ont un calendrier compliqué jusqu'à la dernière journée de Ligue 1.

Avant les rencontres contre Marseille ou Monaco début mars se dressent d'abord sur la route des Lillois des Strasbourgeois en difficulté (16e), qui ne comptent qu'une seule victoire sur les 7 derniers matchs. Toujours privé de Burak Yilmaz, Christophe Galtier peut compter sur l'intégralité de son groupe pour cette rencontre arbitrée par Jérome Brisard, coup d'envoi à 17h05.