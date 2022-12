DIRECT - L1 : Le LOSC retrouve le championnat à Clermont

Le LOSC retrouve le championnat de France de Ligue 1 après plus de 6 semaines d'arrêt dû à la coupe du Monde 2022 ce soir, sur la pelouse du Clermont Foot 63 (19h00).

ⓘ Publicité

Restés sur une victoire 1-0 contre Angers avant la trêve , les hommes de Paulo Fonseca voudront profiter de ce déplacement face à un promu pour enchaîner et rester au contact des places européennes. Pour cela, le club nordiste devra se passer de Bamba et Baleba (suspendus), Ounas (malade), Gudmunsson et Yoro (blessure). Coup d'envoi à 19h00 pour cette rencontre qui est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Nord avec les commentaires de Julien Oury.

loading

loading

loading