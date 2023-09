DIRECT - L1 : Le LOSC veut rester invincible à domicile

Le LOSC fait du stade Pierre-Mauroy sa citadelle imprenable depuis plus d'un an maintenant, sa dernière défaite à domicile remontant au mois d'août 2022 et la réception de l'OGC Nice. Depuis, 22 matchs sans défaite "à la maison" et quatre victoires en autant de matchs disputés cette saison. La statistique est éloquente et permet aux Lillois d'engranger de la confiance. Paulo Fonseca peut également compter sur la quasi-totalité de son effectif, puisque Tiago Santos est de retour depuis samedi en séance collective et que Samuel Umtiti semble de nouveau apte à enchaîner les rencontres de haut niveau. Ce soir, il ne manquera donc à l'appel que Nabil Bentaleb, Adam Ounas et Tiago Djalo.

Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Nord à 21h00 avec les commentaires de Sylvain Charley, avant-match dès 20h30 autour d'Adrien Bray et avec vos réactions au 03.20.55.89.89.

