DIRECT - L1 : Le Racing club de Lens a un appétit de Lyon

Gaël Kakuta et le RC Lens sont bien placés pour une qualification européenne en fin de saison.

Le Racing Club de Lens est un promu heureux. Loin des objectifs maintien du début de saison, les Sang-et-Or se mettent à rêver de coupe d'Europe. Après 30 journées, le RCL est 5e de Ligue 1 avec 3 points d'avance sur Marseille (6e), 4 points sur Rennes et Montpellier (7e et 8e). Les joueurs ne font pas une fixette sur ce rêve européen, et profitent sans pression de cette belle fin de saison.

Face à eux, l'Olympique Lyonnais, 3e de Ligue 1 qui lutte et pour le titre, et pour le podium avec Paris, Lille et Monaco. Un double objectif pour une équipe à l'aise à l'extérieur où son jeu de contre est efficace.

Du côté de Franck Haise, le trio Cahuzac - Fofana - Doucouré au milieu de terrain va être reconduit pour permettre à Gaël Kakuta d'être positionné plus haut, aux côtés de Florian Sotoca.

Rencontre à suivre en intégralité sur France Bleu Nord à 21h00 avec Benoit Dequevauviller et Eric Sikora.