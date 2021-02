DIRECT - L1 : Le Racing Club de Lens doit assumer son statut de favori contre Dijon

Les Sang-et-Or reçoivent la lanterne rouge du championnat, Dijon ce dimanche au stade Bollaert-Delelis. Les Lensois favoris devront assumer cette nouvelle étiquette et dominer Dijon pour continuer de jouer les trouble-fêtes au classement. Coup d'envoi à 15h00 de Lens - Dijon, 26e journée de Ligue 1.

Le promu lensois n'a plus rien d'une petite équipe de Ligue 1. Avec un total de 37 points en 25 journées, le RC Lens semble maintenu et même près à se mêler à la lutte pour les places européennes. Attention tout de même aux difficultés à domicile (10e équipe de Ligue 1) et face aux équipes fermant le jeu en venant jouer dans l'Artois.

Face aux hommes de Franck Haise, le Dijon FCO est dernier de Ligue 1 et reste sur 9 matchs sans victoire en championnat (1-3, 23 janvier à Nîmes). Une équipe qui devrait laisser le jeu aux Lensois, qui, privés d'Ignatius Ganago, devront forcer le verrou dijonnais.

Rencontre à suivre à 15h00 sur France Bleu Nord avec les commentaires de Benoit Dequevauviller et Eric Sikora.