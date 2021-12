DIRECT - Ligue 1 : le Racing Club de Lens doit retrouver la victoire à Nantes

Le RC Lens est à Nantes en ouverture de la 18e journée de Ligue 1. Face à l'ancien Sang-et-Or Wylam Cyprien, les Lensois vont vouloir retrouver le goût de la victoire, qu'ils n'ont plus connu à l'extérieur depuis plus deux mois et demi. Coup d'envoi à la Beaujoire à 21h00.