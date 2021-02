DIRECT - L1 : Le Racing Club de Lens reçoit l'OM au bord de l'implosion

Le Racing Club de Lens s'approche de plus en plus du maintien avec 34 points en 22 matchs et une belle victoire à Montpellier samedi dernier (1-2). Les regards sont pourtant tournés sur son adversaire du jour, l'Olympique de Marseille.

Après l'invasion de la Commanderie samedi, la situation a pris une autre tournure avec la démission d'André Villas-Boas mardi matin, l'entraîneur a été mis à pied dans la foulée par la direction de l'OM.

C'est dans cette ambiance particulière que les Marseillais se rendent à Bollaert pour arrêter l'hémorragie sportive, 1 point en 5 matchs et 4 défaites successives. Au cours de cette série se trouve d'ailleurs le match aller contre les Sang-et-Or, vainqueurs 1-0 au Vélodrome.

Dans l'effectif lensois, Ignatius Ganago est absent. Le défenseur Jonathan Gradit est de retour de suspension, après avoir été l'invité de "100% clubs ch'tis" mardi soir.