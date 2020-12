DIRECT - L1 : Le Racing Club de Lens veut enchaîner à Metz

Après une victoire surprise mais solide à Monaco mercredi, les Lensois enchaînent avec un nouveau déplacement sur le terrain du FC Metz. Pour la 16e journée de Ligue 1, Franck Haise arrive avec un effectif au complet et un gros capital confiance. Match à 17h au stade Saint-Symphorien.

Surprenant vainqueur de l'AS Monaco à Louis II mercredi soir (0-3), le Racing Club de Lens se rend à Metz ce samedi pour faire fructifier cette victoire en semaine.

Avec le retour de Loïc Badé, et la gestion idéale de la 2e période mercredi, les Lensois arrivent en plein forme et pourront compter sur Gael Kakuta au coup d'envoi, plus déterminant que jamais.

Le match a lieu à 17h au stade Saint-Symphorien, entre le FC Metz et le Racing Club de Lens.