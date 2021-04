DIRECT - L1 : Le RC Lens affaibli pour accueillir le Nîmes Olympique

Le Racing Club de Lens reçoit Nîmes ce dimanche après-midi (15h00) pour la 34e journée de Ligue 1. Le club nordiste compte de nombreux absents dans ce match capital pour la 5e place, entre suspensions, blessures et Covid_19. Les Nîmois jouent leur maintien et sont 18e, barragistes de Ligue 1.

Le Racing Club de Lens est 5e de Ligue 1 et doit gagner contre Nîmes pour souffler avant un mois de mai où il rencontre les trois membres du podium (dans l'ordre : Paris, Lille et Monaco).

Pour autant, l'effectif lensois est éparpillé pour cette 33e journée de Ligue 1. Des suspendus (Banza, Fortes), des blessés (Michelin, Sotoca, Louveau, Oudjani), et des joueurs toujours absents du à la Covid_19 (Kakuta).

Heureusement Fofana, Gradit et Médina sont de retour pour affronter Nîmes, 18e et barragiste, qui joue sa survie en Ligue 1 à chaque rencontre.

Coup d'envoi à 15h00, rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Nord en compagnie de Florent Vautier et Eric Sikora.