DIRECT - L1 : Le RC Lens dans l'obligation de gagner contre Metz

La trêve internationale qui s'achève était l'occasion pour les Lensois de se remettre dans le sens de la marche, après un début de saison compliqué pour le dauphin du PSG la saison dernière. Avec un seul match nul (1-1, Rennes, J2) et trois défaites, les Lensois sont relégables avant la réception du FC Metz, promu qui s'est déjà offert une victoire à Clermont (0-1) et deux matchs nuls contre Marseille (2-2) et Reims (2-2) . Les Sang-et-Or démarreront ensuite leur aventure européenne et affrontera le FC Séville sur sa pelouse, mercredi soir pour la première journée de ligue des Champions.

Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Nord à 21h avec les commentaires de Bastien Ducrocq et de sa consultante Charlotte Lorgeré, joueuse du RCL en Division 2 depuis cet été. Avant-match à 20h30 autour d'Adrien Bray et avec vos réactions au 03.20.55.89.89.

