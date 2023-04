DIRECT - L1 : Le RC Lens doit repartir de l'avant contre Monaco

L’affiche entre le Paris Saint-Germain et le RC Lens la semaine dernière a permis de clore les débats sur l’identité du futur champion de France de Ligue 1 2022-2023. Malgré cette défaite et après avoir tenu tête dans le jeu au PSG, les Lensois doivent se remobiliser pour garder leur place sur le podium du championnat.

ⓘ Publicité

Avant d’affronter l’OM, avec qu’ils disputent depuis de nombreuses semaines la place de dauphin du PSG, les Lensois ont l’occasion de frapper fort lors de la réception de Monaco en confortant et asseyant leur place dans le trio de tête. Pour cela, Franck Haise devra tout de même composer sans Abdul Samed Salis, expulsé au Parc des Princes et suspendu pour trois matchs (Monaco, Ajaccio, Marseille).

Le choc entre le Racing Club de Lens (3e) et l’AS Monaco (4e) est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Nord à 21h00 avec les commentaires de François Launay, avant-match à 20h30 autour d’Adrien Bray et avec vos réactions au 03.20.55.89.89.

loading

loading