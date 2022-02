DIRECT - L1 : Le RC Lens doit retrouver de la maîtrise à Lorient

Le Racing Club de Lens est à Lorient pour se rassurer et repartir de l'avant. Avec 11 buts encaissés en 5 matchs sur l'année 2022, les Lensois sont en-dessous des exigences pour accrocher l'Europe. Heureusement, Lorient ne gagne plus depuis le mois de septembre. Coup d'envoi 13 heures

La défense lensoise emmenée par Kévin Danso doit canalyser et dominer l'attaque lorientaise.

Le Racing Club de Lens est 9e de Ligue 1 avant ce match face à Lorient, au stade du Moustoir. Les Lensois peuvent profiter d'affronter une équipe lorientaise en difficulté, lanterne rouge et sans victoire depuis la fin septembre pour se rassurer et repartir de l'avant.

Avant-match à 12h30 et coup d'envoi 13h00, rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Nord. A noter la présence de Charles Itandje, ancien gardien du RCL (2001-2007) à la mi-temps du match (13h50), et aujourd'hui entraîneur adjoint du FC Versailles, qualifié pour les quarts de finale de la coupe de France.