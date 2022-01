DIRECT - L1 : Le RC Lens en forme avant de recevoir Marseille

Le Racing Club de Lens a très bien démarré l'année 2022 (qualification en coupe de France et 2 victoires en Ligue 1) et arrive en pleine confiance pour défier l'Olympique de Marseille ce soir, 3e du championnat et meilleure défense de l'élite.

Coup d'envoi à 21h00, match à suivre sur France Bleu Nord avec les commentaires de Louis de Bergevin.