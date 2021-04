DIRECT - L1 : Le RC Lens face à des Brestois en méforme

Le RC Lens est suivi de près par Marseille et Rennes qui ont gagné hier, respectivement contre Lorient (3-2) et Angers (0-3), et voit la course à la 5e place remis en question.

Côté lensois, le cluster qui existe du côté de la Gaillette rend la situation du staff compliquée à l'heure de présenter une équipe compétitive et apte à jouer contre Brest.

Coup d'envoi de la rencotnre à 15h00, à suivre sur France Bleu Nord et francebleu.fr avec Sylvain Charley.