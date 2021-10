DIRECT - L1 : Le RC Lens peut affirmer ses ambitions face à l'Olympique Lyonnais

Le Racing Club de Lens, deuxième de Ligue 1 affronte ce soir l'Olympique Lyonnais, neuvième pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Ce match entre deux des plus beaux jeux de Ligue 1 promet de nombreux matchs dans le match, et du beau jeu. Coup d'envoi 21h00.

Le RC Lens, qui a gardé sa place de dauphin du PSG après le match en retard entre Nice et Marseille (1-1) mercredi, doit maintenant sortir le grand jeu à Lyon pour conforter sa position au classement. L'Olympique Lyonnais et son coach Peter Bosz sont candidats au podium cette saison mais comptent déjà des points de retard sur les Lensois (5) et vont vouloir réduire cet écart pour ne pas se mettre en difficulté au tiers de la saison.

Coup d'envoi à 21h00 pour cette affiche de Ligue 1, qui se jouera sans Ganago côté Lensois, sans Dembélé, Kadewere et Reine-Adélaïde côté Rhodaniens.