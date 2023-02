DIRECT - L1 : Le RC Lens revanchard face à des Nantais en pleine forme

A l'issue de la 23e journée de Ligue 1 le week-end dernier, et la défaite lensoise à Lyon (1-0), le RC Lens a quitté le podium du championnat pour la première fois depuis la 10e journée. Sur ses 5 derniers matchs, le club artésien n'a pas gagné et voudra retrouver cette sensation face au FC Nantes d'Antoine Kombouaré. Des Nantais en pleine forme, qui n'ont perdu qu'un seul match depuis la reprise post-mondial, et qui seront portés par l eur match nul en coupe d'Europe face à la Juventus Turin jeudi (1-1).

Match à suivre en direct et en intégralité sur notre site internet avec les commentaires de François Launay à 17h05, avant-match autour d'Adrien Bray à partir de 16h30. Vos réactions au 03.20.55.89.89.

