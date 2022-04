DIRECT - L1 : Lens à Strasbourg pour affirmer ses ambitions européennes

Le Racing Club de Lens démarre à 13h00 un sprint final de grande intensité face à de nombreux adversaires directs. Première étape à la Meinau face à Strasbourg, avec l'ambition de se rapprocher du top6. Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Nord.

Pour la 30e journée de Ligue 1, les Lensois sont à Strasbourg face à une équipe invaincue depuis 7 rencontres et 5e du championnat. Côté Lensois, Florian Sotoca et Kévin Danso manquent à l'appel (suspendus), Franck Haise pourra compter sur son nouvel international français Jonathan Clauss et sur un Seko Fofana qui a pu se reposer pendant la trêve internationale.

Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Nord à 13h00, avec les commentaires de Louis de Bergevin.