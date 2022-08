DIRECT - L1 : Lens doit éviter l'excès de confiance contre Lorient

Florian Sotoca a entamé sa saison tambour battant, avec 3 buts et 2 passes décisives.

Franck Haise et ses joueurs démarrent la saison 2022-2023 en trombe. Trois victoires et un match nul en quatre matchs, une place sur le podium avant la 5e journée de Ligue 1 et en possession du bâton de Bourbotte, Seko Fofana toujours Lensois à quelques heures de la clôture du mercato, aucune ombre au tableau avant de recevoir des Merlus également invaincus (-1 match). Attention tout de même à l'excès de confiance pour les Sang-et-Or, poussés par leur public dans un Bollaert à guichets fermés. Coup d'envoi 21h00

Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Nord, avec les commentaires de Sylvain Charley.