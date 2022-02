DIRECT - L1 : Lens doit réagir à Bollaert contre Bordeaux

Le Racing Club de Lens est dans une mauvaise passe avant de recevoir les Girondins de Bordeaux, et n'a plus gagné depuis le 15 janvier. Heureusement, les Bordelais sont au plus mal et relégables avant cette 24e journée de Ligue 1. Quelle équipe s'en sortira le mieux ? Réponse à partir de 17h05.