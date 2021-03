DIRECT - L1 : Lens peut s'affirmer candidat à l'Europe contre Saint-Etienne

A 10 journées de la fin du championnat, le Racing Club de Lens est un candidat de plus en plus sérieux pour accéder aux places européennes en fin de saison. Ce déplacement à Saint-Etienne (19h00) pour la 28e journée de Ligue 1 est l'occasion d'affirmer encore un peu plus ce nouveau statut.

La barre des 40 points est franchie pour le RC Lens, l'occasion de regarder devant et d'être ambitieux jusqu'à la fin de saison. Sixième de Ligue 1 après 27 matchs (égalité avec Metz, 5e), le promu artésien assume ses ambitions et ne se cache pas dans la course à l'Europe.

Franck Haise et le RC Lens débarquent à Saint-Etienne privés de Gaël Kakuta, Issiaga Sylla et d'Ignatius Ganago (blessés) ainsi que de Cheick Doucouré (suspendu). Face à eux des Stéphanois en difficulté (16e) privés d'Hamouma, Khazri, Maçon, Neyou et Sissoko. Coup d'envoi à 19 heures.