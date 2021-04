DIRECT - L1 : Les Lensois diminués pour recevoir des Merlus en forme

Le Racing Club de Lens est amoindri pour accueillir le FC Lorient cet après-midi. Entre Covid et blessures, Franck Haise va devoir se réinventer pour cette 32e journée de Ligue 1, une fois de plus, pour garder la 5e place du championnat. Coup d'envoi à 15h00 au stade Bollaert-Delelis.

Le Racing Club de Lens est un club à sa place dans la lutte à la 5e place. Devant l'OM, Montpellier et Rennes et avec une régularité surprenante pour un club promu. Cependant la Covid_19, de retour à la Gaillette pourrait gâcher la fin de saison "plaisir" des Sang-et-Or.

Pour affronter Lorient, équipe en forme du moment (5e de Ligue 1 sur la phase retour), Franck Haise devra se passer de Fofana, Badé, Medina, Ganago et Mauricio (Covid) et de Florian Sotoca (mollet).

Les Merlus sont gonflés à bloc en ce moment, après une victoire dans le derby contre Brest et emmené par une paire Laurienté - Moffi en pleine forme. (9 buts en 2021 pour le duo).

Coup d'envoi de la rencontre à 15h00, à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Nord avec Sylvain Charley et Eric Sikora.