DIRECT - L1 : Les Lensois doivent rebondir contre Montpellier après le derby

La première défaite des Lensois cette saison a eu lieu face au pire ennemi dimanche dernier, le voisin lillois (1-0). Les Sang-et-Or restent tout de même solidement installés dans le top 5 avant de recevoir Montpellier, avec vue sur le podium avec le choc PSG - OM de dimanche soir. Mais quelles seront les répercussions de cette défaite, du pénalty raté par Florian Sotoca quand la confiance semble avoir rejoint le camp lillois, victorieux à Strasbourg hier (0-3) .

ⓘ Publicité

Pour Franck Haise, fraîchement nommé directeur sportif du club artésien après le départ de Florent Ghisolfi, l'objectif sera de repartir de l'avant très rapidement et dès la réception de Montpellier (12e) ce soir. Les Héraultais n'ont gagné qu'un match à l'extérieur -Brest (0-7 en août), et encaissent plus de 2 buts / match (21 buts en 10 journées). Adversaire idéal pour rebondir ?

Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Nord avec Sylvain Charley et Mehdi Izeghouine à 21h00, avant-match dès 20h30.

loading

loading

loading