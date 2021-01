DIRECT - L1 : Les Lillois doivent garder le rythme du PSG et de l'OL en recevant Reims

Le début d'année est poussif pour les Lilllois. Surpris par Angers à domicile, puis péniblement vainqueur du Nîmes Olympique, lanterne rouge de Ligue 1, le LOSC doit faire mieux pour retrouver le rythme de 2020.

Opposé à Reims (14e) que les Lillois avaient battu à l'aller (0-1, Bamba), Christophe Galtier et son groupe peuvent profiter d'un calendrier plus léger en ce moment (5 matchs en janvier), et du retour dans le groupe de Renato Sanches, de Yazici et d'Araujo.